Косачев назвал договоры с ДНР и ЛНР охранными грамотами для их жителей

"Эти два договора необычны и судьбоносны, потому что на самом деле они не только о дружбе, не только о сотрудничестве, они не только о взаимной помощи. Эти договоры, как и решение президента о признании двух республик представляют собой восстановление исторической справедливости, они защищают безопасность людей и они спасают человеческие жизни. По сути, это охранные грамоты", - сказал Косачев.
Сенатор отметил, что жителей Донбасса приходится защищать от "радикальных озверевших националистов на Украине, которые расстреливали людей на Майдане, которые сжигали людей в Одессе и которые готовы идти вперед, движимые ненавистью ко всему русскому".
При этом в более широком смысле людей приходится защищать от украинских властей, которые потворствуют националистам. А в конечном счете, по его мнению, приходится защищать людей от Европы, "объединенной в натовском строю".
Косачев: Признание ДНР и ЛНР защитит Донбасс от полномасштабной войны
"Сегодняшнее решение, которое нам предстоит принять, равно как и вчерашнее решение президента о признании двух республик - это и есть главный фактор деэскалации напряженности в регионе. Это и есть защита людей от полномасштабной войны, которой не будет, во всяком случае до тех пор, пока это зависит от России", - сказал Косачев на пленарном заседании Совета Федерации.
Сенатор также выразил восхищение жителям Донбасса, "которые выстояли эти сложнейшие восемь лет и не сдались".