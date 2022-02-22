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22.02.2022 02:12
Рубрика: Власть

Захарова: Реакция Запада на признание ЛНР и ДНР была предсказуема

Реакция Запада на признание Донецкой и Луганской народных республик была предсказуема. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что западные партнеры при попытках Москвы обсудить отчаянное положение, в котором оказались жители Донбасса, демонстрировали ледяное равнодушие.

"На этих всех переговорах я сидела и слушала их, и у меня возникал только один вопрос: невозможно же быть настолько циничными? Вы даже не представляете, как тяжело всем было нам сдержаться каждый раз, когда мы видели эти ледяные глаза, эти усмешки и эти кивки", - сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда". - Они и слушать не хотели, что в Луганске и Донецке есть свежие могилы детей, которые погибли под обстрелами. Я не говорю уже о поколении, которое выросло в ощущении того, что война - это норма".

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По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, особенно показательными в этом плане были последние два месяца.

"Врали, врут и будут врать", - резюмировала Захарова, говоря о реакции Запада на все, что происходит на востоке Украины.

Напомним, вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что необходимо незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, подчеркнул глава государства.

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