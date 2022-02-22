Медведев: Россия не имела права бросить жителей Донбасса

"На одной чаше весов - интересы нынешних киевских властей, их западных покровителей. На другой - безопасность мирных жителей, среди которых почти 800 тысяч граждан России. Граждан, живущих в другом государстве, готовом по отношению к ним на любые преступления. Мы не имели права их бросить", - прокомментировал он подписание президентом соответствующих указов.

По словам замглавы Совбеза, война против Донецка и Луганска шла без правил, людей подвергали репрессиям, обстреливали их дома, заставляли жить в вечном страхе и прятаться в подвалах от бомб. "Мириться с этим варварством Россия не могла и не стала. С агрессором бесполезно говорить только на языке дипломатии, его нужно призывать к ответственности с позиции силы", - считает Медведев.