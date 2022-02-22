В рамках договоров с ДНР и ЛНР Россия сможет строить военные базы в республиках

Россия и республики Донбасса (ЛНР и ДНР) будут тесно взаимодействовать друг с другом в деле защиты суверенитета и безопасности. Об этом говорится в договорах о сотрудничестве, которые будут рассмотрены профильными комитетами Госдумы утром 22 февраля.

Подчеркивается, что стороны будут консультироваться каждый раз, когда, по мнению одной из сторон, возникнет угроза нападения на нее.

Охрана границ Донецкой и Луганской народных республик будет осуществляться совместно. По данному вопросу будет заключено отдельное соглашение о военном сотрудничестве.

Также договоры предусматривают, что каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории. При этом условия и порядок реализации такого права "в каждом конкретном случае будут определяться отдельными соглашениями".

Напомним, вечером 21 февраля в телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Документы внесены на ратификацию в Госдуму.