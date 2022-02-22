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22.02.2022 01:17
Рубрика: Власть

В Госдуму внесены договоры о дружбе с ДНР и ЛНР

Текст: Татьяна Замахина

Президент РФ Владимир Путин внес для ратификации в Госдуму договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, Донецкой народной республикой (ДНР) и Луганской народной республикой (ЛНР). Спикер ГД Вячеслав Володин направил документы в профильные комитеты.

Как уточняется на сайте палаты, договоры направлены в Комитет по международным делам и Комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Ранее сообщалось, что профильные комитеты Госдумы утром 22 февраля рассмотрят соглашения. В тот же день, как ожидается, документы поступят на пленарное заседание.

Ранее руководство Донецкой и Луганской народных республик обратилось к президенту РФ с просьбой признать их независимость. Владимир Путин после заседания Совбеза, где обсуждалась эта тема, обратился к гражданам РФ, заявив, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Он подчеркнул, что киевский режим не признает никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также с руководством республик были подписаны договоры о сотрудничестве.

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