Пушилин: Киев продолжает готовиться к наступлению на Донбасс

Киев продолжает готовиться к наступлению на Донбасс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина.

"У меня нет данных, что Киев передумал наступать", - сказал Пушилин.

Он считает, что у украинских властей сейчас истерика из-за признания Москвой ЛНР и ДНР. Пушилин убежден в том, что для Киева решение Москвы стало неожиданным.

Он отметил, что нынешняя ситуация в Донбассе остается сложной для безопасности людей. Эвакуация мирного населения продолжается. "Для нас самым актуальным является, конечно, оборона", - сказал Пушилин, отметив, что полностью уверен в возможностях России по обеспечению безопасности ДНР. "Я в этом плане спокоен", - заключил он.

Напомним, что в понедельник вечером президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Сегодня парламенты этих республик ратифицировали подписанные в Москве договоры о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Между тем народная милиция ДНР сообщает о том, что Украина разместила гаубицы и бронемашины вблизи населенных пунктов ДНР.