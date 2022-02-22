Путин: Военная помощь Донбассу будет оказана в случае необходимости

Россия будет оказывать Донецкой и Луганской народным республикам военную помощь, подтвердил журналистам президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что это произойдет в случае необходимости, а не "прямо сейчас".

Президент напомнил, что ранее - после решения о признании республик - были подписаны договоры с их руководством о взаимопомощи. И один из пунктов, продолжил он, предполагает оказание военной помощи, продолжил Путин. "Поскольку там идет конфликт, мы этим решением ясно даем понять, что мы в случае необходимости намерены исполнять взятые на себя обязательства", - подчеркнул он.

Отвечая на одну из реплик журналистов, российский лидер также обратил внимание, что не говорил, что российские войска пойдут в Донбасс немедленно.

"Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь - первое, - заявил он. - Второе - предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется".

Совет Федерации ранее дал согласие президенту на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны в связи с ситуацией вокруг Донбасса. Соответствующее постановление было принято единогласно. До этого обе палаты парламенты ратифицировали внесенные президентом РФ договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками.