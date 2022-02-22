Ситуация в ДНР остается напряженной

В зале Народного Совета ДНР царит возбуждение. Но попасть на историческое заседание не так просто. Тщательная проверка аккредитации, рамка металлоискателя, осмотр фото и видеотехники.

- При съемках передвигаться можно только по тому ряду и сзади. Охрана будет следить. Покидать зал заседаний нельзя. Сами понимаете - время неспокойное, - объясняет сотрудник пресс-службы.

Идет чрезвычайное пленарное заседание республиканского парламента. Народный Совет ДНР ратифицирует договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией. Решение принимается единогласно: из 87 депутатов все 87 проголосовали "за". Гимн республики, аплодисменты, троекратное "Ура!". И снова работа. Тяжелая, непростая, зачастую опасная. Здесь все понимают, что от признания республик до нормальной мирной жизни еще очень далеко.

Обстановка в Донецке остается напряженной. Продолжаются обстрелы с украинской стороны. Стало известно о двух раненных ополченцах ДНР. Кроме того, поступают новые сообщения: украинские диверсанты взорвали машину с мирными жителями на трассе Донецк-Горловка. Три человека погибли. Когда на место происшествия прибыли журналисты по ним открыли огонь с позиций ВСУ. Корреспондентам пришлось прятаться в заполненном водой старом окопе. Между тем под Мариуполем появились новые танки и "Грады" ВСУ. Также разведка ДНР сообщает о перемещение колонн украинских зенитных ракетных полков с комплексами С-300 и "БУК-М1" "Не исключаем спланированной провокации в отношении пассажирских самолетов", - отмечает замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Мы прекрасно понимаем, что война не закончилась. Враг все еще находится на наших рубежах, причем враг опасный. За восемь лет в этом убедились, - заместитель председателя Народного совета ДНР Ольга Макеева говорит, волнуясь, едва сдерживая эмоции. "Восемь лет" звучит пугающим рефреном в словах моей собеседницы. - Впереди еще огромная работа. И мы к ней готовы. Восемь лет живем в невероятных условиях! Воюем, но при этом развиваем свое государство и обеспечиваем социальные гарантии нашим жителям. На каждой встрече на минской площадке мы настойчиво говорили, чтобы нас услышал весь мир: мы мирные люди. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути. При этом мы понимаем, что люди, выбравшие республику, заслуживают достойной жизни. И мы должны ее добиться. Пойти по пути, который выбрала Украина, бесконечно ссылаться на войну, и не делать ничего - этого позволить себе не можем. Ссылаться на сложности и трудности - удел слабых. А Донбасс всегда славился людьми сильными и стойкими. Умеющими трудиться в невероятно сложных условиях и при необходимости защищать Родину.

- Надеемся, что после признания будут решены многие, в том числе экономические вопросы. Донбасс - это все-таки экспортный регион, который снабжал валютой Украину, здесь развито машиностроение, имеются сильные производственные мощности и наука. Поэтому, думаю, после признания сюда пойдут инвестиции, откроются линии кредитования, которого сейчас нет. Все это будет способствовать росту экономики. Уверяю вас, мы не собираемся ни у кого сидеть на шее, Донбасс в состоянии сам себя прокормить и помочь России, как 100 лет назад он помогал углем. А принятие необходимой нормативно-правовой документации в отношении наших предприятий, позволит им наравне с российскими предприятиями участвовать в тендерах. Появятся новые рынки сбыта, - рассказывает о ближайших перспективах депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Между тем в ДНР во всю идет мобилизация. На призывные пункты приходит молодое поколение, которое за восемь лет уже достигло призывного возраста, возвращаются в окопы и уже отслужившие дончане. Много желающих взять оружие среди мужчин в возрасте старше 55 лет. Они записываются добровольцами. Кстати, среди депутатов, политических и общественных деятелей ДНР тоже много тех, кто отправился на мобилизационные пункты.

- А вообще значительная часть донецкой молодежи уже давно на передовой. Некоторые из местных ребят воюют чуть ли не с 16 лет и уже стали настоящими ветеранами. Иногда посмотришь, вроде, стоит перед тобой худенький невзрачный паренек. А поговоришь с ним, оказывается, что он побывал в самых сложных переделках на самых опасных участках. Уже настоящий профессиональный военный, - рассказывает ополченец Эдуард.

Основной костяк ополченцев в шахтерском регионе, конечно, горянки. Шахтеры поднимают экономику Донбасса и воюют на "передке". Они, конечно, тоже ждали признания народных республик, но не строят иллюзий по поводу того, что трудности закончатся быстро. Объясняют, что на той стороне слишком много непримиримых националистов.

- С каждого угледобывающего предприятия уже мобилизовано примерно по 100 человек. Наши шахтеры находятся в действующих воинских подразделениях по всей республике. При этом все соцгарантии, рабочие места и средняя зарплата для них сохранены. Да, есть проблемы. Я сам горный инженер и понимаю, что многие шахты уничтожены Украиной. Недавно на моем предприятии - на шахте Скочинского в результате обстрелов в утреннюю смену была повреждена электроподстанция, остановился вентилятор главного проветривания. Пришлось выводить людей на поверхность. А вечером снова был массированный обстрел. На глубине 1200 - 1300 метров было около 200 человек, их тоже вывели. Сегодня утром снова обстрелы. Из-за войны на шахтах не всегда хватает рабочих рук. Но даже в таких условиях мы продолжаем работать. И кстати, по размеру зарплаты шахтеров мы вышли на уровень 50-70 тысяч рублей в месяц. А когда наступит мир, пойдут инвестиции, и мы сможем продавать уголь по мировым ценам, зарплата шахтеров увеличится до 70-100 тысяч рублей. И в Донецк вернутся уехавшие специалисты, - говорит председатель территориального профсоюза угольщиков Донецка Геннадий Ковальчук.

Разговариваю с людьми на улицах. Все говорят, что долго ждали признания и верят: улучшения произойду. Пусть не сразу, пусть не быстро. Но это уже неизбежно.

- Еще нужно восстановление экономики и промышленности. Но мы живем в таком регионе, который не боится трудностей. Сейчас видим перспективы. Главное, чтобы были рынки сбыта, а необходимую продукцию мы произведем. Очень ждем конца войны, но не расслабляемся. И эвакуироваться не собираемся. Мы проектировщики, и, знаете, как больно смотреть на недостроенные и разрушенные дома в Донецке. Их нужно восстанавливать и побыстрее. Значит много работы, - говорят Тамара и Светлана.

Вечером улицы Донецка словно вымирают. Иду по городу перед комендантским часом. На площади Ленина мое внимание привлекает одинокий яростно жестикудирующий человек. Подхожу ближе. Оказалось, иностранный журналист стоит перед камерой, установленной на постамент памятника Ленину. Коллега возбужденно говорит по-английски, показывая на опустевшую центральную улицу Артема за своей спиной. Вид у него нервный. Речь быстрая. Часто слышится слово "война". Она здесь еще не закончилась.