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22.02.2022 09:36
Рубрика: Власть

Захарова: Россия готова к переговорам с США в свете признания ЛНР и ДНР

Текст: Надежда Ермолаева

Москва готова к переговорам. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможность встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена после признания Москвой ЛНР и ДНР.

"Даже в самые сложные моменты говорим: к переговорному процессу готовы, поэтому с нашей стороны позиция остается такой же - мы готовы к переговорному процессу, мы всегда выступаем за использование дипломатии", - сказала Захарова.

Во вторник утром она дала интервью в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" и большое внимание уделила вопросу признания Москвой ЛНР и ДНР. Захарова подчеркнула, что в данном решении России нет эмоций. Напротив, она указала на то, что у Запада отсутствует понимание сути вопроса.

Захарова назвала иллюзией довод, что санкций против России не было бы без признания ДНР и ЛНР. "Это большая иллюзия считать, что санкций, гнева и осуждений не было бы, если бы..." - сказала российский дипломат. Она убеждена в том, что санкции "были бы обязательно".

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
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Также официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва в течение нескольких лет призывала Киев к выполнению Минских соглашений. Однако стало понятно, что договоренности для него больше не актуальны, поэтому Россия приняла решение признать независимость самопровозглашенных республик. "Мы исходим из того, что эти Минские договоренности перестали быть актуальными для киевского режима, который об этом говорил нам всем", - сказала Захарова.

Президент России Владимир Путин в понедельник обратился к гражданам страны и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Кстати

Мария Захарова сообщила о том, что вопрос границ ЛНР и ДНР будет решаться после ратификации договора о дружбе. "Давайте все-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу свершиться", - ответила Захарова на вопрос, в каких границах РФ признает ЛНР и ДНР.

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