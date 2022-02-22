Песков назвал причину беспрецедентной открытости заседания Совбеза по Донбассу

Заседание Совета безопасности России прошло практически полностью открытым в связи с экстраординарностью темы.

"Это было экстраординарное заседание Совета Безопасности и президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух республиках. И тема их признания тоже, конечно, носит экстраординарный характер, поэтому был именно такой формат избран", - отметил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Было чрезвычайно важно показать всю аргументацию президента, членов Совбеза, их точки зрения по очень важным вопросам - в первую очередь гражданам нашей страны и также, конечно, для понимания за рубежом, пояснил Песков. Он сказал, что времени на подготовку мероприятия было достаточно, готовилось оно в сжатые сроки, но администрация Кремля и аппарат Совбеза работают хорошо, быстро и эффективно. На вопрос, остался ли доволен Владимир Путин тем, как все прошло, его пресс-секретарь ответил: "По всей видимости, да".

Заседание Совбеза прошло днем, не показывалось в прямом эфире, ряд нюансов остался за кадром. "Многие моменты не были включены", - рассказал Песков. Ведь обычно такие мероприятия транслируют только в виде выступления президента, другие речи не показывают. "Необычен сам формат - беспрецедентная открытость, но ее необходимость была продиктована экстраординарностью темы", - повторил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, что заседание Совбеза президент посвятил обсуждению вопроса признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Затем Владимир Путин выступил с телеобращением, объявив о признании независимости ДНР и ЛНР, и подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с их лидерами.