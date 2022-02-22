Путин заявил, что Россия поддерживает суверенитет своих соседей

"Вы знаете, что вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса", - сказал российский лидер сразу в начале разговора. Путин отметил, что предвидит спекуляции на эту тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских границах. "Это абсолютно не соответствует действительности", - подчеркнул президент РФ.

Путин отметил, что после распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и активно работала над укреплением взаимодействия со всеми независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве. "Даже в острых, очень острых ситуациях, которой является, скажем, нагорно-карабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно, исходя из интересов всех вовлеченных в этот процесс государств, и всегда старались добиться взаимоприемлемых решений", - рассказал российский президент.

Но после государственного переворота на Украине взаимодействие такого уровня с этой страной исчезло. "Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал", - сказал президент.

Путин добавил, что территория Украины используется сейчас третьими странами для создания угроз в отношении самой Российской Федерации. "Дело только в этом", - отметил он.

В качестве положительного примера сотрудничества России с постсоветскими странами и защиты их суверенитета Путин привел Казахстан. "Я только что, перед вашим визитом сегодня, разговаривал с президентом Казахстана. Думаю, это второй очень хороший пример того, что Россия только поддерживает суверенитет наших соседей, всячески укрепляет его", - подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что по просьбе руководства Каханстана страна была поддержана в рамках ОДКБ в связи с внешней агрессией международного терроризма. "И, как только эта проблема ушла, по просьбе руководства Казахстана мы все свои Вооруженные Силы в рамках контингента ОДКБ вывели и продолжаем сотрудничать с Казахстаном по всем линиям работы, которая, безусловно, идет на пользу как России, так и Казахстану и укрепляет суверенитет Казахстана", - отметил Путин.

Россия так будет действовать и дальше в отношении всех своих соседей, пообещал президент.