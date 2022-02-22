Лавров: От Зеленского можно ожидать чего угодно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает президента Украины Зеленого неуравновешенным человеком, от которого можно ожидать чего угодно. Об этом глава российской дипломатии заявил в эфире телеканала "Россия 1".

По мнению руководителя российского внешнеполитического ведомства, Зеленский не является самостоятельной фигурой и напрямую зависит от своих американских кураторов. При этом Лавров акцентировал внимание на том, что Запад продолжает нагнетать конфронтацию.

"Они не пытаются искать пути к разрядке напряженности, создаваемой ими самими, а стараются всячески выводить из равновесия Россию", - подчеркнул глава МИД, который считает этот факт печальным.