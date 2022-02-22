Глава МИД РФ Лавров: Реакция Запада на признание независимости ДНР и ЛНР ожидаема

По мнению Лаврова, Киев на протяжении последних 7 лет публично заявляет, что не будет выполнять Минские договоренности, тем самым в грош не ставя усилия европейских стран по установлению мира в Донбассе. Министр также подчеркнул отрицательную роль ЕС, чье бездействие развязывает руки украинским властям. "Хотел бы отметить роль, к моему огромному сожалению, негативную и провокационную роль Европейского Союза, который уже не раз доказывает, что не может отвечать за свои слова, за свои поступки", - сказал глава МИД РФ.

Комментируя заявление генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша о том, что признание ДНР и ЛНР нарушает суверенитет Украины, Лавров заявил, что Украина с 2014 года не относится к странам, в отношении которых должно соблюдаться право на суверенитет. По словам главы российского МИД, нынешний Киев не может представлять интересы жителей ДНР и ЛНР с 2014 года.

Касаясь темы введения странами Запада санкций против России, Лавров отметил, что наша страна уже привыкла к санкциям: "То, что сейчас наши коллеги пытаются свалить вину на Россию за развал Минских договоренностей, мы тоже понимаем. Наши европейские, американские, британские коллеги они не остановятся и не успокоятся, пока не исчерпают свои возможности для так называемого наказания России <...> Уже грозят всевозможными санкциями. Адскими, или как там сейчас говорят, "мама всех санкций". Ну, мы к этому привыкли, президент уже обозначил нашу позицию, мы знаем, что санкции будут вводиться все равно, в любом случае. По поводу, без повода".

Ранее депутаты Народных советов ДНР и ЛНР единогласно ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.