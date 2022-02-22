В ДНР заявили о продолжающихся обстрелах со стороны ВСУ

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР (НМ ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что ВСУ проводят целенаправленные обстрелы по территории ДНР.

"Это не хаотичный огонь. Хаотичный огонь - тогда бы никто не страдал, ни по кому не попадали. Нет, это целенаправленные обстрелы", - сказал он.

По словам Басурина, Киев продолжает стягивать военную технику, а также наемников и боевиков из "Правого сектора" (запрещенная в РФ организация - прим. РГ) к линии соприкосновения.

"Военные украинские никуда не делись, они там остались. И плюс это еще и "Правый сектор", это еще и наемники, и техника не отведена, она только подтягивается в еще большем количестве", - отметил представитель НМ ДНР.

Ранее власти ДНР и ЛНР сообщили о проведении всеобщей мобилизации ввиду нарастания напряжения на границе республик с Украиной, а также о временной эвакуации части населения на российскую территорию.