Разведка ДНР фиксирует перемещение военной техники ВСУ

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка республики фиксирует перемещение реактивных систем залпового огня "Град" в район Мариуполя.

"Фиксируется перемещение восьми танков и пяти РСЗО БМ-21 "Град" с полигона в районе села Урзуф в район Мариуполя, откуда реактивная артиллерия может выполнять огневые задачи по территории ДНР", - отметил Басурин.

Ранее Басурин заявил, что ВСУ продолжают вести целенаправленные обстрелы по территории ДНР, а также стягивать военную технику и личный состав на линию соприкосновения в Донбассе.

В беседе с корреспондентом "РГ" военный эксперт Алексей Леонков выразил сомнение в том, что Киев решится на начало полномасштабных боевых действий в Донбассе: "Без поддержки западных стран, причем поддержки не оружием, а вводом на Украину войск, Зеленский воевать не будет. На Западе такой сценарий развития событий вообще не рассматривается. Воевать за Украину там никто не намерен".