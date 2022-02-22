Медведев призвал без промедления обеспечить комфортные условия беженцам Донбасса

Беженцы из Донбасса нуждаются в повышенном внимании, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Россия принимает десятки тысяч эвакуированных из региона, среди которых женщины, дети и пожилые люди, напомнил он на первом заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

"Без промедления нужно обеспечить им комфортные условия для жизни на тот период, пока, во всяком случае, они находятся здесь, в России, для учебы детей в школах, для медицинского обслуживания", - указал Медведев.