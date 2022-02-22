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22.02.2022 14:50
Рубрика: Власть

Медведев призвал без промедления обеспечить комфортные условия беженцам Донбасса

Текст: Владимир Кузьмин

Беженцы из Донбасса нуждаются в повышенном внимании, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция

Россия принимает десятки тысяч эвакуированных из региона, среди которых женщины, дети и пожилые люди, напомнил он на первом заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

"Без промедления нужно обеспечить им комфортные условия для жизни на тот период, пока, во всяком случае, они находятся здесь, в России, для учебы детей в школах, для медицинского обслуживания", - указал Медведев.

Власть Работа власти Внутренняя политика В мире экс-СССР Украина Президент Совет Безопасности Обострение ситуации в Донбассе

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