Профильные комитеты ГД предложили немедленное вступление договоров с ДНР и ЛНР

Инициаторами этой поправки выступили глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий совместно с главой комитета Госдумы по делам СНГ Леонидом Калашниковым.
"У нас с Леонидом Ивановичем Калашниковым маленькая поправка о том, чтобы оба договора вступили в силу с момента опубликования. То есть сегодня", - отметил Слуцкий.
С этой позицией согласны в МИД. "Договоры вступают в силу в тот же день после его опубликования", - уточнил замглавы МИД России Андрей Руденко, представляя соглашения в Госдуме.
Напомним, что с просьбой о признании накануне выступили руководители республик. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по этому поводу к россиянам, после чего подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Он также призвал Федеральное Собрание РФ поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.
Соглашения предусматривают:
- каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории;
- этническую, языковую, культурную и религиозную самобытность нацменьшинств;
- граждане ДНР и ЛНР смогут иметь российское гражданство, будут урегулированы вопросы двойного гражданства;
- взаимное признание документов, выданных госорганами;
- Россия будет принимать меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем ДНР и ЛНР, исходя из того, что платежным средством станет рубль;
- взаимную защиту инвестиций;
- дальнейшее принятие мер для объединения энергетических, транспортных и телекоммуникационных систем;
- принятие мер по унификации гражданского и налогового законодательства, а также в области пенсионного обеспечения.