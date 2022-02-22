Профильные комитеты ГД предложили немедленное вступление договоров с ДНР и ЛНР

Инициаторами этой поправки выступили глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий совместно с главой комитета Госдумы по делам СНГ Леонидом Калашниковым.

"У нас с Леонидом Ивановичем Калашниковым маленькая поправка о том, чтобы оба договора вступили в силу с момента опубликования. То есть сегодня", - отметил Слуцкий.

С этой позицией согласны в МИД. "Договоры вступают в силу в тот же день после его опубликования", - уточнил замглавы МИД России Андрей Руденко, представляя соглашения в Госдуме.

Напомним, что с просьбой о признании накануне выступили руководители республик. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по этому поводу к россиянам, после чего подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Он также призвал Федеральное Собрание РФ поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.

Соглашения предусматривают:

- каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории;

- этническую, языковую, культурную и религиозную самобытность нацменьшинств;

- граждане ДНР и ЛНР смогут иметь российское гражданство, будут урегулированы вопросы двойного гражданства;

- взаимное признание документов, выданных госорганами;

- Россия будет принимать меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем ДНР и ЛНР, исходя из того, что платежным средством станет рубль;

- взаимную защиту инвестиций;

- дальнейшее принятие мер для объединения энергетических, транспортных и телекоммуникационных систем;

- принятие мер по унификации гражданского и налогового законодательства, а также в области пенсионного обеспечения.