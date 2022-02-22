МИД РФ: Россия готова при необходимости разместить военные базы в ДНР и ЛНР

Россия готова при необходимости разместить военные базы в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Российский дипломат пояснил, что договоры с ДНР и ЛНР предусматривают вариант размещения военных баз.

Однако при этом Руденко заявил, что пока ни о каких базах в этих республиках речи не идет.

"Пока ни о каких базах разговора не шло", - сказал дипломат, отметив, что "при необходимости будет сделано все, что нужно".

Напомним, что в понедельник вечером президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Вчера были подписаны договоры о дружбе и сотрудничестве ЛНР и ДНР с Россией. Сегодня парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали их.