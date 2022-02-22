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22.02.2022 11:20
Рубрика: В мире

Глава МИД Сирии рассказал, когда Дамаск может признать ДНР и ЛНР

Текст: Константин Волков

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, который находится в Москве с визитом, провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и принял участие в Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай". После выступления он ответил на несколько вопросов СМИ.

Фото: Максим Захаров/РИА Новости
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В частности, на вопрос, когда Дамаск может признать новые республики Донбасса, министр рассказал, что "отношения Сирии и России развиваются в течение долгого периода. Западные страны фактически принудили Россию пойти на такой шаг, как признание республик на Донбассе".

По его словам, процедура признания новых республик должна пройти процедуру одобрения сирийским парламентом. На вопрос, когда именно это может произойти, Микдад ответил, что "это будет как можно скорее", но чтобы сказать точно, он должен вернуться в Дамаск. Также он затруднился сказать, будут ли заключены соглашения с новыми республиками, и если да, то по отдельности или с обеими сразу. "Этот вопрос надо проработать", - ответил глава МИД Сирии.

Так же Микдад рассказал, что речь о признании ДНР и ЛНР шла во время переговоров с Сергеем Лавровым днем 21 февраля. "Но мы поддерживаем позицию России", - еще раз добавил Микдад.

Также он отметил, что отношения Сирии и Запада в настоящее время во многом зависят от санкций, и что Запад должен понять, что такой подход ведет в тупик

В мире Ближний Восток Сирия Правительство МИД Обострение ситуации в Донбассе

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