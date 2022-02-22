Meta и Zoom начали “приземление” в России

Иностранные IT-компании Meta Platforms, Inc. и Zoom Video Communications, Inc. начали выполнять требования российского закона о "приземлении. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Zoom уже зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Также компания сообщила, что работает над созданием формы обратной связи и рассматривает вопрос открытия представительства в РФ.

"Meta направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора", - говорится в сообщении ведомства.

Из 13 иностранных IT-компаний, подпадающих под требования закона, больше половины уже начали "приземление", а Apple и Spotify выполнили его полностью. При этом две компании - Discord и Twitch - пока никак не отреагировали на требования РФ. Роскомнадзор уже объявил, что будет ждать "приземления" всех компаний до конца февраля, после чего примет меры принуждения.

С 1 января 2022 года согласно ФЗ "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ" иностранные IT-компании обязаны обеспечить свое официальное присутствие в России - создать филиал, открыть представительство или учредить российское юрлицо, а также разместить на своем сайте форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить у себя рекомендованный счетчик посещаемости.