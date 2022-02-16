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16.02.2022 16:18
Рубрика: Власть

Роскомнадзор будет ждать приземления IT-гигантов до конца февраля

Текст: Олег Капранов
В Госдуме подвели промежуточные итоги действия закона "о приземлении". Всего две иностранные компании - Discord и Twitch - никак не отреагировали на требования закона. Если ситуация не изменится до конца февраля, то против них и других "уклонистов" Роскомнадзор начнет применять меры принуждения.

"Для нас важно, чтобы все участники рынка действовали в рамках единой среды - и российские и иностранные. Мы должны понимать, с кем нам нужно разговаривать. Для этого необходимо, чтобы у всех IT-гигантов было свое представительство в России", - напомнила замглавы Минцифры Бэлла Черкесова.

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Из 13 компаний, подпадающих под требования закона, больше половины начали "приземление", а Apple и Spotify выполнили его полностью. Еще две компании - Wargaming, AliExpress - не подпадают под критерии закона "о приземлении", но также выполнили его требования.

"TikTok как ведущая глобальная платформа, работающая во многих странах мира, включая Россию, привержена цели поддерживать наших пользователей и дать им возможность выражать себя и креативить. Мы также привержены соблюдению законов тех рынков, на которых мы работаем, включая Россию", - сказал директор по связям с органами власти в Восточной Европе компании TikTok Сергей Соколов.

Были сняты и разногласия относительно того, открыл в России офис Viber или нет. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин подтвердил, что Viber прислал в Роскомнадзор документы о создании представительства в РФ. Однако, у ведомства возникли вопросы по полномочиям, которыми будет наделено российское представительство.

И если с теми компаниями, которые взаимодействуют с Роскомнадзором, все вопросы рано или поздно будет разрешены, то к тем, кто не сделает ничего (а сегодня это - Google, Meta, Discord, Pinterest, Twitch и Telegram) будут применены санкции. По словам Субботина, сложнее всего дела обстоят с Discord и Twitch - эти компании никак не взаимодействуют с ведомством. Список возможных санкций широк и содержит как технические, так и экономические меры. Первыми начнут применять экономические меры, в частности - запрет на размещение рекламы. В ФАС и ЦБ подтвердили, что готовы применять эти запреты на практике, выразив надежду, что до этого не дойдет.

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При этом перечень санкций в скором будущем будет расширен. Как сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, в Госдуме подготовили поправки в КоАП, устанавливающие ответственность за "неприземление", а также за нарушение установленных ограничений - на рекламу, на сбор персональных данных. В числе новых санкций штрафы, в том числе и оборотные.

"Мы рассчитываем, что все иностранные IT-гиганты выполнят требования российского закона, не дожидаясь каких-либо санкций. IT-комитет готов помогать в организации необходимого диалога между сторонами. В настоящий момент законопроект находится на отзыве в правительстве. Рассчитываю, что он может быть внесен уже в начале весны", - заявил он.

С 1 января 2022 по закону "о приземлении" владельцы иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей обязаны создать в РФ филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

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