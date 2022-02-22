МТС ответила на претензии ФАС из-за повышения тарифов

МТС ответила на претензии ФАС из-за не обоснованного повышения стоимости услуг. По словам представителя сотового оператора, российские операторы вынуждены корректировать тарифы в связи с ростом инфляции, стоимости оборудования и его доставки, ростом расходов на электроэнергию, необходимости инвестиций в расширение и строительство новых сетей и так далее.

"МТС предоставит службе все необходимые разъяснения, - заявил "РГ" Алексей Меркутов, пресс-секретарь МТС. - Мы заранее и в максимально развернутом формате проинформировали об изменениях, чтобы абоненты могли выбрать: остаться на действующем тарифе или перейти на другой тариф или подписку".

Кроме того, Меркутов добавил, что российские операторы вынуждены корректировать тарифы в связи с ростом инфляции, стоимости оборудования и его доставки, ростом расходов на электроэнергию, необходимости инвестиций в расширение и строительство новых сетей и так далее. "Даже с учетом изменений, услуги связи и мобильного интернета в России остаются дешевыми и доступными всем", - подчеркнул он.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения тарифов. Как отметили в ведомстве, в январе компания повысила тарифы в среднем на 9,5%. По данным ФАС, рост цен коснулся 28 млн абонентов.