Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ

В документах четвертым пунктом также указано, что президент поручает Минобороны РФ обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ на территориях обеих республик функции по поддержанию мира.

Кроме того, Путин поручил МИД РФ провести переговоры с ДНР и ЛНР об установлении дипломатических отношений, дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Напомним, что сегодня Владимир Путин в Кремле подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, подписаны договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и взаимопомощи.