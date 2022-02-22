Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ

Опубликованы указы президента РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик. В них предписывается с учетом волеизъявления жителей республик и отказа Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями признать ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств.
В документах четвертым пунктом также указано, что президент поручает Минобороны РФ обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ на территориях обеих республик функции по поддержанию мира.
Кроме того, Путин поручил МИД РФ провести переговоры с ДНР и ЛНР об установлении дипломатических отношений, дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Напомним, что сегодня Владимир Путин в Кремле подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, подписаны договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и взаимопомощи.