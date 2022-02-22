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22.02.2022 17:20
Рубрика: Общество

Иконостас сгоревшей Успенской церкви распишут петербургские художники

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Илья Тимин/РИА Новости Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Иконостас Успенской церкви, которую в городе Кондопоге сжег подросток, распишут художники петербургской Академии им. А.Л. Штиглица. Об этом заявили на заседании попечительского совета по восстановлению храма, сообщила в среду пресс-служба правительства Карелии.

Напомним, уникальная деревянная церковь, построенная в 1774 году, загорелась августовским утром 2018 года. И хотя пожарные команды приехали через восемь минут, отстоять ее не смогли. В МЧС Карелии сразу заподозрили поджог. Оказалось, что к делу причастен 15-летний подросток, который причислял себя к сатанистам. Полностью выгорели подклет, сени с крыльцами, трапезная, молельня, шатровая кровля. Утрачены иконостас, кроме одной иконы, находящейся на реставрации, и роспись. По оценке специалистов, уничтожено 95 процентов объекта.

Но Успенскую церковь решили восстанавливать. В федеральном бюджете выделили для этого средства. И хотя министерство культуры РФ уже объявило конкурс, в Карелии считают, что должен прийти надежный и добросовестный подрядчик, обладающий квалифицированными кадрами. Региональное управление по охране памятников с учетом мнения специалистов-реставраторов сформирует соответствующее обращение к министру культуры России по корректировке стоимости и сроков производства работ. По нынешним условиям конкурса начальная стоимость реставрации составляет 131 миллион рублей, окончание работ запланировано на август 2024 года.

В качестве исполнителей рассматривалось несколько вариантов, но члены попечительского совета поддержали решение главы Карелии о том, что иконостас создадут студенты и преподаватели Академии им. А.Л. Штиглица. В ближайшее время с ними будет заключен договор.

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