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22.02.2022 21:33
Рубрика: Легковые авто

Сотни новых Ford Bronco оказались в такой же ситуации, как Lada на АвтоВАЗе

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autonews.com Фото: www.autonews.com
Фото: www.autonews.com

Складская площадка при заводе Ford в Мичигане переполнена новыми внедорожниками и кроссоверами семейства Bronco, некоторые из них были выпущены ещё в 2020 году. Автомобили не могут быть переданы дилерам, так как являются некомплектными.

Фото: Portuguese Navy via AP
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Выпустить полноценный автомобиль Ford пока не в состоянии из-за сохранившегося дефицита микрочипов, пишет Automotive News. По мере поступления необходимых деталей внедорожники дооснащаются ими непосредственно на площадке или загоняются на территорию цеха, после чего снова отправляются на хранение. В компании планируют разобраться с заказами в течение полутора месяцев, если ситуация с поставками не усугубится.

Один из припаркованных Ford Bronco был заказан в день премьеры - в июле 2020 года Тайлером Шанцмейером. Впрочем, такие сроки поставки кажутся минимальными по сравнению с тем, сколько придётся стоять в очереди желающим купить новый Lexus LX или Toyota Land Cruiser 300.

Ранее "РГ" рассказывала, что вдоль проходных АвтоВАЗа образовались стихийные парковки с новыми Lada Largus, которые не могут быть отгружены дилерам, по предварительной информации, из-за отсутствия панели комбинации приборов. И, судя по видео, размещённому на YouTube-канале пользователя "mitek ivanov" 22 февраля 2022 года, машины по-прежнему стоят на территории завода.

#Lada