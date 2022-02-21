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21.02.2022 08:35
Рубрика: Легковые авто

Очередь покупателей на новый Lexus LX растянулась на четыре года

Текст: Константин Руссов

Большие внедорожники Toyota Motor Company пользуются огромной популярностью: по соседству с многолетней очередью на Land Cruiser 300 клиенты занимают места на покупку нового Lexus LX, и ждать придётся очень долго.

Фото: Пресс-служба Kia
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Как и в случае с Toyota Land Cruiser 300, предупреждение о том, что сроки поставки Lexus LX могут растянуться до четырёх лет, компания сообщила на официальном сайте марки. Правда, уточняется, что сроки актуальны на сегодняшний день и изменятся в зависимости от производственной ситуации, зависящей от ситуации с распространением коронавируса и поставок электронных компонентов.

Также известны сроки ожидания ещё на несколько моделей премиум-бренда: очередь на Lexus NX, стартовавшего в России на прошлой неделе, превышает год, от трёх до пяти месяцев придётся прождать Lexus RX (зависит от модификации), Lexus UX - примерно четыре месяца.

Новый Lexus LX был представлен в октябре 2021 года, российские продажи внедорожника начались в начале февраля этого года. На выбор предложено шесть комплектаций стоимостью (РРЦ) от 8 522 000 рублей. Модель доступна с системой полного привода, дизелем мощностью 299 л.с. и 415-сильным битурбированным бензиновым V6, агрегатируемыми 10-ступенчатым "автоматом".

#Lexus