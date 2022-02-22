В Москве началось прощание с актером Геннадием Юхтиным

В Ритуальном зале ЦКБ началось прощание с народным артистом РФ Геннадием Юхтиным, который скончался 18 февраля от коронавируса.

Как сообщает ТАСС, на церемонию пришли поклонники таланта Юхтина, его друзья и родственники. После актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, 89-летний Геннадий Юхтин, известный по советским фильмам "Весна на Заречной улице", "Акваланги на дне", "Дело Румянцева", попал в больницу с коронавирусом 11 февраля. После стабилизации его состояния, актер попросился домой и был выписан. Однако прошло несколько дней, и Юхтин снова был госпитализирован. Спасти его не удалось.

Юхтин родился 30 марта 1932 года, в 14 лет остался сиротой и попал в детский дом. После школы поступил во ВГИК, играл в театре. Его экранная карьера началась с вышедшего в 1955 году фильма "Дело Румянцева". На счету артиста более 180 ролей в кино и сериалах.