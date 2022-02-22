Володин сообщил об улучшении самочувствия Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя намного лучше, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. На заседании Думы включили запись выступления политика, который не смог присутствовать при обсуждении важных вопросов по причине проблем со здоровьем.

Глава либерал-демократов не присутствовал на пленарном заседании, так как пока продолжает лечение, уточнил Володин.

"Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Но я с ним вчера разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают, - объяснил коллегам спикер. - Надеюсь, что мы его увидим в зале уже в ходе мартовских заседаний".

Позже в ГД включили запись с заявлениями Жириновского. "Я хотел бы, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду… Это будет год не мирный, это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной, - сказал политик. - Давайте поддержим новое направление во внешней политике России".

Отметим, что выступление прозвучало в ходе обсуждения вопроса о ратификации договоров с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве.

Ранее стало известно, что Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу с коронавирусной инфекцией. Во фракции отмечали, что состояние их лидера стабильное, врачи оказывают всю необходимую помощь. Кроме того, соратники Жириновского призывали не верить фейкам о серьезном ухудшении его самочувствия. В больнице политик продолжал работать.