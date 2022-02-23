Как канцлер Олаф Шольц стал "простым человеком" в политике ФРГ

В отличие от старой версии доклада, который открывал "зеленый свет" немецкому регулятору для сертификации газопровода, в новой появится весомое основание для прекращения такого рода деятельности. В качестве предлога для заморозки международного газового проекта появится неосязаемый, сложно доказуемый, а потому неоспоримый аргумент - новый газопровод вреден, потому что угрожает безопасности Германии. Политический довод, который в дальнейшем должен помешать участвующим в "Северном потоке-2" фирмам подать в суд на волюнтаристское решение Берлина.

Где же логика? Почему успешно работающий "Северный поток-1" не угрожает Германии, а проходящий по тому же маршруту "Северный поток-2" способен уничтожить ФРГ? Но здесь логика иного толка - новый газопровод угрожает не немцам - они-то как раз получат от него весомую финансовую выгоду, а немецкому правительству. А еще конкретнее - канцлеру Олафу Шольцу, который оказался "простым человеком" в немецкой и европейской политике. Подобно надзирателю Очумелову из "Хамелеона" Чехова он вынужден постоянно менять точку зрения, поскольку заокеанский "генерал" ежедневно маячит у него за спиной.

В своем выступлении, посвященном введению санкций против Москвы, президент США Джо Байден обещал: американцы от этих шагов не пострадают, и цены на энергоносители в Америке не поднимутся. То, что они вырастут в Европе, Байдена, разумеется, не волнует. Ему безразлично, что чувствуют "немецкие Очумеловы", которые в конечном итоге заплатят за благополучие американского народа. Ну а мы тем временем могли воочию наблюдать за метаниями канцлера Шольца между национальными интересами Германии и собственной карьерой. Шольц хорошо понимал - его заклятые партнеры по коалиции съели бы его живьем, если бы он и дальше не сдался на милость Вашингтона. Ведь для "зеленой" главы МИД ФРГ Анналены Бербок полный отказ Германии от российского газа означает успех "экологической платформы", которую продвигала на выборах ее партия. И г-же Бербок нет дела до того, что эту платформу в Германии поддержало всего 15 процентов избирателей и в правительство она попала только в силу сложившейся конъюнктуры.

Стоит вспомнить и о том, с какой грязью смешивали в последнее время главу немецкого правительства американские сателлиты в Европе, когда тот еще пытался робко отстаивать благополучие собственной страны.

Для того чтобы усидеть в правящих креслах, Шольц и его команда были вынуждены капитулировать перед главой МИД, никогда не скрывавшей проамериканских взглядов. И придумывать публичные небылицы про угрозу безопасности Германии от российского газа.

В русском языке есть пословица "Простота - хуже воровства". "Простой человек" канцлер Германии своим решением заморозить сертификацию "Северного потока-2" не только ворует деньги немецких налогоплательщиков - им по его вине придется в разы переплачивать за тепло в домах. Своей "простотой" Шольц демонстративно низвел ФРГ до уровня малых, зависимых европейских государств, которые за невыученный геополитический урок беспомощно морщатся под розгами Вашингтона. И получив нахлобучку, спешат выполнить приказанное, чтобы вновь не попасть в число провинившихся.