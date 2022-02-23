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Рубрика: Общество

Какой сегодня праздник. 23 февраля - День защитника Отечества

Текст: Людмила Петрова
Ежегодно 23 февраля в России отмечается день воинской славы - День защитника Отечества. Он был установлен федеральным законом "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным в 1995 году Борисом Ельциным.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

История праздника

В 1918 году 28 января декретом Совета народных комиссаров (СНК) была создана Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА). 10 февраля Лев Троцкий, глава советской делегации на Брест-Литовских переговорах с Германией и ее союзниками, объявил о выходе Советской России из Первой мировой войны. В ответ на это 18 февраля войска Германии и Австро-Венгрии перешли в наступление и к 21 февраля захватили Минск. 22 февраля 1918 года СНК опубликовал декрет-воззвание "Социалистическое отечество в опасности!", а 23 февраля начался прием добровольцев в ряды РККА.

Военнослужащие ЗВО рассказали, как 23 февраля в округе организуют салют

День Красной армии планировалось приурочить к первой годовщине основания советских вооруженных сил - 28 января 1919 года. Однако подготовить все необходимое к этой дате не удалось, поэтому празднование перенесли на 23 февраля, совместив торжества с Днем красного подарка (устраивался в целях сбора средств для Красной армии). "Устройство дня Красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной армии, исполнившейся 28 января", - писала газета "Правда".

Со временем празднование 23 февраля Дня Красной армии превращалось в традицию, несмотря на то, что дата фактического основания Красной армии относилась к другому дню. Обоснование даты из года в год обрастало различными, порой и ложными, аргументами. Впоследствии историки связывали выбор именно 23 февраля с ошибочной датой издания декрета, победой красноармейцев над немецкими захватчиками под Псковом и Нарвой, а также с "массовым вступлением в этот день рабочих в Красную армию, широким формированием первых частей и отрядов новой армии".

Отметим, что в 1946-1992 годах праздник отмечался как День Советской армии и военно-морского флота СССР. В законе от 1995 года праздник изначально именовался как "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 г.) - День защитников Отечества". В 2006 году Госдума приняла поправку к закону. Упоминание о победе над кайзеровскими войсками было исключено как "не соответствующее историческим фактам". Кроме того, из названия праздника исключили множественное число - он стал Днем защитника Отечества.

Как отмечается праздник

Согласно новому Трудовому кодексу РФ (был подписан Владимиром Путиным в 2001 году), в 2002 году 23 февраля впервые было объявлено нерабочим праздничным днем. В этом году праздник выпадает на среду, она будет нерабочей, а вторник, 22 февраля, объявлен сокращенным рабочим днем.

Как в День защитника Отечества пройдет салют в Москве

В День защитника Отечества проводятся торжественные мероприятия с участием ветеранов, церемонии возложения цветов у мемориалов павшим воинам. В ряде городов-героев, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, проводятся артиллерийские салюты. В этом году Владимир Путин 23 февраля почтит память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Традиционно 23 февраля считается профессиональным праздников военнослужащих, но в этот день обычно поздравляют всех мужчин вне зависимости от их возраста и профессии. Согласно исследованию сервиса "Работа.ру" (есть в распоряжении ТАСС), большинство россиян (69%) положительно относятся к 23 февраля, но не помнят историю даты. Например, более раннее наименование праздника - День Советской Армии и Военно-Морского Флота - помнят всего 6% респондентов, а 3% опрошенных уверены, что 23 февраля отмечается Международный день мужчин.

Кстати

23 февраля является памятной датой в некоторых странах бывшего СССР. Например, в Беларуси в этот день отмечают День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь, в Таджикистане - День защитника Отечества и День образования Вооруженных сил, в Киргизии и Южной Осетии - День защитника Отечества.

Поздравление с Днем защитника Отечества
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