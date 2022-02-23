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Рубрика: В мире

Мадуро выразил поддержку Путину и России после признания ДНР и ЛНР

Фото: AFP/Federico PARRA Фото: AFP/Federico PARRA
Фото: AFP/Federico PARRA

Венесуэла выражает поддержку президенту Владимиру Путину и России на фоне ситуации вокруг ЛНР, ДНР и Украины. Об этом заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.

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Он отметил, что наблюдал за событиями в России и на Украине, а также за тем, как "США и НАТО хотят военным путем покончить с Россией, остановить ее и покончить с этим мультиполярным миром". Мадуро подчеркнул, что Венесуэла всегда будет с Москвой. "Вся поддержка президенту Путину, вся поддержка России", - сказал президент Венесуэлы.

Мадуро добавил, что российский лидер много раз предлагал диалог, чтобы установить основу для взаимопонимания, "но элита… и группы, пришедшие к власти на Украине, предпочли присоединиться к планам по военному окружению России, к планам агрессии против нее", - цитирует РИА Новости.

Президент Венесуэлы подчеркнул, что его страна выражает поддержку Путину в защите мира в России и в регионе. "Заявляем о поддержке всех инициатив диалога и поиска дипломатических решений", - добавил Мадуро.

Ранее Сирия официально поддержала признание Россией Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил министр иностранных дел САР Фейсал Микдад. По его словам, признание ЛНР и ДНР "поистине является вехой в истории". Министр указал, что САР полностью поддерживает решение России, а также выразил солидарность с ЛНР и ДНР.

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