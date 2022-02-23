Mazda рассказала о салоне нового кроссовера CX-60

Компания Mazda опубликовала тизеры салона новой модели - кроссовера CX-60. Премьера автомобиля состоится 8 марта 2022 года.

Mazda CX-60 является одним из двух новых кроссоверов для европейского рынка. Примечательно, что CX-60 - первый подзаряжаемый гибрид марки, мощность которого превысит 300 л.с.

Что касается интерьера Mazda CX-60, то в компании описывают его как высококачественный и технологичный. В отделке использована комбинация различных материалов и текстур, включая натуральный клён, кожу Nappa, хромированные металлические детали. На тизере показана приборная панель, две части которой сшиты при помощи японской техники шнурового плетения ханамусуби.

В будущем к CX-60 PHEV присоединится трёхрядный CX-80, оснащённый гибридной силовой установкой.

Для рынка США компания Mazda подготовила другие две новинки: кроссоверы CX-70 и CX-90.