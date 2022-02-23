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Рубрика: Экономика

Минфин РФ объявил о мерах из-за новых санкций США на госдолг

Текст: Роман Маркелов
Минфин РФ внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках из-за введения США ограничений на покупку российского госдолга (облигаций федерального займа, ОФЗ, номинированы в рублях). Решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ в ближайшие недели будут приниматься исходя из ситуации на рынке, сообщили в Минфине.

Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете (более 4,5 трлн рублей при запланированных в 2022 году чистых заимствованиях в 2,2 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещений, добавили в ведомстве. "Возобновление размещения ОФЗ по мере снижения волатильности финансовых рынков может сопровождаться увеличением доли инструментов с более низким уровнем процентного риска (дюрации) с учетом структуры рыночного спроса", - добавили в Минфине.

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Кроме того, в целях снижения риска вынужденных продаж уже обращающихся государственных ценных бумаг со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов, размещение госдолга после 22 февраля будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых зарегистрированы ранее указанной даты. Соответствующие изменения будут разъяснены инфраструктурным организациям на рынке ценных бумаг, связанным с депозитарной и клиринговой деятельностью, а также организациям, занимающимся администрированием глобальных облигационных индексов, указали в Минфине.

Ранее о введении всесторонних санкций на покупку российского госдолга в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР объявил президент США Джозеф Байден. Это означает, что американские инвесторы не смогут покупать российские ОФЗ на вторичном рынке. Санкции вступают в силу с 23 февраля. Ограничения на покупку американскими инвесторами первичных выпусков российского госдолга США ввели с 14 июня 2021 года. Кроме того, Байден объявил о санкциях против российских финансовых институтов (ВЭБ.РФ и оборонного Промсвязьбанка), нескольких российских чиновников и членов их семей, а также о координации действий с Германией для того, чтобы не был запущен новый газопровод "Северный поток-2".

Накануне Банк России также объявил о мерах поддержки финансового рынка. Чтобы адаптировать российский финансовый сектор к возросшей волатильности, ЦБ предоставил финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года. Также банки смогут до 1 октября 2022 года использовать величины курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года. Предоставленные ЦБ для финорганизаций возможности поспособствуют более плавной адаптации финансовых рынков к изменениям в санкциях, подчеркнули в Минфине.

Также в Минфине добавили, что совместно с Банком России продолжат внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать дополнительные меры, чтобы укрепить финансовую стабильность.

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Экономика Макроэкономика Правительство Минфин Россия и США Санкции и антисанкции

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