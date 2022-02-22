Банк России объявил о мерах поддержки финансового рынка

Российский финансовый рынок, хоть и с колебаниями, но будет восстанавливаться. Фото: Александр Корольков/РГ

Чтобы адаптировать российский финансовый сектор к возросшей волатильности, Банк России предоставил финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года. Также банки смогут до 1 октября 2022 года использовать величины курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года.

"Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности", - заявили в пресс-службе регулятора.

Действия ЦБ направлены на поддержку банковского сектора, фактически исключается риск роста "плохих" долгов на балансе банков в моменте, пояснил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. "Снижение курсовой стоимости и переоценка активов могут существенно ухудшить финансовое положение крупнейших банков, которые в такой ситуации будут вынуждены сокращать свои позиции, предъявлять более высокие требования к крупнейшим заемщикам. Фактически ЦБ откладывает данную проблему до 1 октября", - говорит он. По мнению Кабакова, косвенно можно предположить, что ЦБ рассчитывает на то, что к октябрю стоимость большинства активов вернется к стоимости середины февраля и основная масса геополитических рисков будет отыграна.

Российский финансовый рынок, по сути, не выходит из турбулентности уже около месяца. Она полностью связана с геополитическими вопросами и эскалирующими ситуацию вокруг Украины заявлениями и публикациями. 24 января из-за сильных колебаний на финансовом рынке Банк России приостановил закупки валюты для Минфина по бюджетному правилу.

После признания Россией ДНР и ЛНР и последовавшей сразу санкционной риторики ряда стран российские активы снова начали снижаться. Во вторник курс доллара поднимался до 80 рублей, а евро - до 91 рубля, днем их курсы немного откатились назад. Индексы МосБиржи и РТС во вторник днем умеренно снижались в районе 2% (в понедельник основные торги закрылись с показателями 10,5% и 13,2% соответственно). Без эскалации и введения жестких санкций рынок, хоть и волатильно, но будет восстанавливаться, считает руководитель отдела торговли акциями "АТОН" Элбек Далимов.

"Бывает, на бирже оценивают риски. Экономика нашей страны развивается, с вызовами справляется. Надо верить в свою национальную валюту. Надо думать о развитии нашей страны, и тогда рубль восстановится, станет укрепляться", - сказал "Интерфаксу" председатель Госдумы Вячеслав Володин.