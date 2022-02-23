Посол РФ: Санкции Канады не помешают РФ обеспечивать мир в Донбассе

Санкции Канады, введенные против России из-за решения по ЛНР и ДНР, не помешают Москве обеспечивать мир в Донбассе. Об этом заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

По его словам, санкции были предсказуемы, "они не повлияют на ситуацию "на земле" и на решимость России обеспечить мир в Донбассе", - цитирует РИА Новости дипломата. Он назвал смешным объявление канадской стороны о внесении в черные списки всех российских законодателей, проголосовавших за признание независимости ЛНР и ДНР.

Олег Степанов также выразил сожаление, что Запад не смог заставить Украину выполнить Минские соглашения. "Резолюции Совета Безопасности ООН обязательны для исполнения всеми государствами в мире. Прискорбно, что Украина не выполняла их в течение всех семи лет, а ряд стран, особенно западных и имеющих особый интерес к тому, что происходит внутри Украины и вокруг нее, не смогли ее заставить это сделать", - подчеркнул посол.

Он добавил, что ситуация, которая наблюдается сегодня, - это следствие отказа Киева от выполнения своих обязательств по Минскому комплексу мер.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Ранее их единогласно поддержали обе палаты парламента. В России рассчитывают, что решение, принятое президентом, будет способствовать мирному сценарию и остановит кровопролитие.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Россию в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.