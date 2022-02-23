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Университетские спутники-кубсаты запустят с МКС

Фото: <a href="https://swsu.ru/news/media-studio/yuzgu-55-_na_puti_v_otkrytyy_kosmos/" rel="nofollow" target="_blank">Юго-Западный государственный университет</a>
Фото: <a href="https://swsu.ru/news/media-studio/yuzgu-55-_na_puti_v_otkrytyy_kosmos/" rel="nofollow" target="_blank">Юго-Западный государственный университет</a>
Шесть сверхмалых космических аппаратов "ЮЗГУ-55", разработанных специалистами Юго-Западного госуниверситета в рамках научно-образовательного проекта РКК "Энергия" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"), доставил на МКС 17 февраля космический грузовик "Прогресс МС-19". Они стали важным грузом среди более чем 2 500 кг других полезных.

Как сообщили в "Роскосмосе", очередная партия микроспутников класса "кубсат" должна обеспечить продолжение долгосрочного космического эксперимента "Радиоскаф". Он предназначен для отработки технологий создания сверхмалых спутников, их научной и служебной аппаратуры, а также проведения летно-конструкторских испытаний в условиях автономного полета с передачей научных данных и фотоизображений земной поверхности. Все это с перспективой развертывания интеллектуальной группировки сверхмалых российских космических аппаратов на околоземной орбите.

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Программа "Радиоскафа" стартовала в феврале 2006 года, когда с борта МКС в свободный орбитальный полет отправился выработавший свой ресурс скафандр "Орлан-М", оснащенный средствами командной телеметрии и радиолюбительской связи. Второй модифицированный спутник-скафандр, запущенный российскими космонавтами в августе 2011 года, передавал уже не только голосовые сообщения, но и цифровые изображения Земли с установленных фотокамер.

Первый прототип микроспутника ЮЗГУ третьего этапа, выведенный российским экипажем МКС в августе 2014 года, совершил шестимесячную автономную миссию по отработке базовой платформы и электронных модулей под контролем университетского центра космической связи. В августе 2017 года с борта МКС состоялся запуск университетских кубсатов четвертого этапа "Томск-ТПУ 120" и начала пятого этапа "Танюша-ЮЗГУ" в стандартной конфигурации 3U. А в августе 2018 года в полет отправилась следующая пара однотипных кубсатов "Танюша-ЮЗГУ".

Фото: Пресс-служба "Роскосмоса"/РИА Новости
Новая экспедиция на МКС полетит 18 марта

Новые спутники "ЮЗГУ-55", как пояснили в "Роскосмосе", по конструкции аналогичны серии университетских аппаратов пятого этапа эксперимента "Радиоскаф", но имеют специальную ручку в торцевой части корпуса для удобства запуска во время выхода в открытый космос. Каждый из них представляет собой 3U-кубсат массой около 4 кг, оборудованный, как говорят специалисты, по последнему слову науки и техники.

Наноспутники будут запущены с борта МКС во время одного из выходов наших космонавтов в открытый космос. Кроме того, в июне предполагается доставка на МКС еще двух пар кубсатов "ЮЗГУ-55", которые должны завершить формирование автономной интеллектуальной группировки сверхмалых университетских космических аппаратов пятого этапа программы "Радиоскаф".

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Фото: A. Berdeu et al. / Astronomy & Astrophysics
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