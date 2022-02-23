В честь Дня защитника Отечества в Москве на выставке "Моторы войны" показали уникальный тягач.

Когда речь идет о легендарной технике сухопутных войск Великой Отечественной войны, то воображение сразу рисует танки, самоходки, реактивные системы залпового огня. Тягачи интересуют не всех. Ну тягач и тягач, что в нем судьбоносного?

СТЗ-5 завелся и поехал. На асфальте дорожек экспозиции "Моторы войны" останутся следы его исторических гусениц. Фото: Игорь Елков/РГ

Между тем главной огневой силой той войны, нанесший противнику максимальный ущерб, была именно артиллерия. Историки спорят, кто именно назвал артиллерию "богом современной войны". По одной версии - Сталин в предвоенный период, по другим - еще задолго до тов. Сталина эту фразу произнес какой-то французский генерал. Но никто не спорит с тем, что артиллеристы были "богами" на поле боя.

Писатель, историк и эксперт бронетехники Юрий Пашолок. Фото: Игорь Елков/РГ

Но чтобы пушки, гаубицы и тяжелые минометы оказались там, где были нужны, нужна была мехтяга. За неимением достаточного числа специализированных тягачей и артиллерийских тракторов, все использовали лошадей. Но это - от безысходности. В распутицу буксировать тяжелое орудие на гужевой тяге было издевательством и​ над людьми, и над​ животными. Тягачи рулили и в прямом, и в переносном смысле. ​ ​ ​ ​

Интересная деталь: легендарный тягач - фактически "праворульная" машина. Хотя руля в буквальном смысле здесь не предусмотрено, вместо него - два рычага. Это же трактор. Фото: Игорь Елков/РГ

Самым массовым тягачом нашей армии стал СТЗ-5, которых перед началом войны произвели более 4000. И за два года войны - еще 8000. Выпускали бы и дальше, но передовые отряды армии Паулюса заняли Сталинградский тракторный завод.

Задумывался тягач универсальным и первоначальное назывался СТЗ-НАТИ. Расшифровывается так: СТЗ - Сталинградский тракторный завод, НАТИ - Научно-исследовательский тракторный институт, он в Москве. Историк бронетанковой техники Юрий Пашолок с юмором отмечает: "Создавался как трактор двойного назначения, то есть и для военного, и для гражданского использования, на что военные с ехидством замечали, что СТЗ-5 одинаково плохо подходил и для того, и для другого. Как тягач дивизионной артиллерии он был слишком коротким, скорость недостаточно высокая, а бескапотная компоновка усложняла обслуживание мотора".

Интересная деталь: Рабоче-Крестьянская Красная Армия приняла тягач на вооружение в декабре 1939 года. К тому времени машина уже два года как служила и в сельском хозяйстве, и в армии.

Артур Лезин, руководитель мастерской Евгения Шаманского. Фото: Игорь Елков/РГ

Указанные недостатки СТЗ-5 (короткая база, механикам тяжело добраться до мотора) перекрывались достоинствами: надежность, многотопливность. Карбюраторный четырехцилиндровый двигатель 1МА заводился на бензине, а после прогрева переводился на более дешевый​ керосин или лигроин. Опять же, любой колхозный тракторист, призванный в армию, почти не нуждался в дополнительном обучении. А чему учить? Трактор он трактор и есть. Главное преимущество - то, что он в войсках​ был, причем в немалом количестве. Пусть и не блистал какими-то особыми техническими талантами, но с поставленными задачами вполне справлялся.

В мастерской Шаманского тягач был восстановлен до ходового состояния. Считается, что это единственный в мире СТЗ-5, состоящий полностью из оригинальных деталей, агрегатов и механизмов. Фото: Игорь Елков/РГ

Фашисты, захватывая СТЗ-5 в качестве военных трофеев, их охотно​ использовали. После битвы за Москву трофейные советские трактора стали примером для подражания: немецкой промышленности была поставлена задача создать нечто подобное. Так у вермахта появился гусеничный тягач RSO. Это был, конечно, не полный​ технический аналог нашего трактора - немцы заимствовали саму концепцию.

Без этих не слишком внешне эффектных тягачей РККА артиллерия не стала бы "богом войны". Слева направо: "Коминтерн", СТЗ-5 и "Комсомолец". Фото: Игорь Елков/РГ

Этот тягач на "Моторах войны" показали, как в статике, так и в динамике. Машина 1938 года выпуска для солидности немного поупрямилась, но владельцев не подвела. Двигатель завелся, заревел, и тягач немного проехал по территории. Проехал бы и больше, но места мало, а разворачивается любая гусеничная техника методом торможения одной из гусениц. Со всеми вытекающими последствиями​ для дорожного покрытия. В нашем случае - для​ асфальтовых дорожек экспозиции "Моторов войны" на Рогожском валу. Чтобы поберечь асфальт, водитель аккуратно сдал назад, и СТЗ-5 занял свое место: между внушительным артиллерийским тягачом "Коминтерн" (советская версия немецкого трактора Hanomag Z WD-50) и 3,5-тонным тягачом "Комсомолец".

В основном СТЗ-5 буксировал 76-мм пушки Ф-22, 122-мм гаубицы М-30, 76-мм и 85-мм зенитные орудия. Но если требовала обстановка, то мог доставить куда надо и более тяжелое орудие. Максимальное тяговое усилие на первой передаче - 4850 кг.

"Демонстрируемый на выставке СТЗ-5 - это единственный полностью оригинальный образец, восстановленный до ходового состояния, - уточняет историк Юрий Пашолок. - Ныне это единственный комплектный СТЗ-5 с оригинальными агрегатами".

При всех исторических заслугах тягача, его биография могла быть более яркой. Согласитесь, нелогично было иметь​ трактору бензиновый​ движок. Это при том, попытки создать дизель были. Еще в 1939 году специально для СТЗ-5 в Харькове создали дизельный двигатель Д-8Т мощностью 58 л.с. Но довести до ума и запустить в серию не смогли.

- Хотели, но не​ сделали. Плохо хотели? - спрашиваю Юрия.

- Нет, просто не успели, - резюмирует историк.

Ведь завтра была война.

Интересно

* Летом 1935 года опытные образцы СТЗ-5 показали высшему руководству страны во главе со Сталиным. Есть данные, что в кузове трактора прокатились члены Политбюро. Кто именно - неизвестно.

* Серийное производство гусеничного трактора СТЗ-НАТИ началось 11 июля 1937 года на Сталинградском тракторном заводе. Конвейер остановили в августе 1942 года, когда на территорию завода прорвались немецкие войска.

* В 1941 году на шасси СТЗ-5 монтировали реактивные установки залпового огня М-13 "Катюша". Сохранилась всего одна такая машина: в декабре 1941 года она провалилась под лед Шатского водохранилища. Подняли в конце 1980-ых, сейчас она установлена на постаменте в Новомосковске Тульской области. В 1941-м этот город носил название Сталиногорск.

* На базе СТЗ-5 в Одессе создали эрзац-танк НИ-1. Точной расшифровки аббревиатуры нет, основные версии: "На испуг" и "На истребление". Заводы Одессы выпустили порядка полусотни таких машин. Первоначально на эрзац-танк ставили башни с 37-мм орудием от подбитых танков Т-26, но из-за проблем с центровкой перешли на пулеметы. Первое боевое применение - в ночь на 20 сентября 1941 года 20 танков с включенными фарами и сиренами бросили против румынских частей. Ставка была сделана на психологический эффект. Враг бежал.

Прямая речь

Сколько до наших дней сохранилось тягачей/тракторов СТЗ-5?

Артур Лезин, руководитель мастерской Евгения Шаманского: Мне известно о четырех машинах. Две в хламовом состоянии, и пока неизвестно, когда и как их будут восстанавливать. Да и будут ли. Еще одна на постаменте в городе Новомосковск, но там мотор от трактора ДТ-75. Таким образом, у нас единственная полностью оригинальная машина. И она на ходу, как и все остальные наши раритеты.

А как же сохранившиеся в Одессе эрзац-танки на базе СТЗ-5?

Артур Лезин: Там - реплики. Они построены уже после войны.

Как давно ваш тягач на ходу? И долго его восстанавливали?

Артур Лезин: На ходу он уже​ порядка пяти лет. Собирали очень долго, около шести лет, по частям. Изначально были найдены рама, мотор, коробка передач. Мы до сих пор продолжаем искать оригинальные запчасти.

На чем ездит?

Артур Лезин: На 92-м бензине.

А как же баки с легроином или керосином?

Артур Лезин: Пока их нет, только на бензине. Но мы все нашли, ведутся работы, топливная система будет восстановлена до оригинального состояния. И в результате двигатель будет мультитопливным, как ему и положено.

Ваша мастерская в ближайшее время покажет еще какие-то редкости?

Артур Лезин: Надеемся к лету восстановить ГаЗ-60, это уникальная "полуторка" на гусеницах. Восстанавливаем до ходового состояния ЗиС-32, это довоенный грузовой вездеход, таких в мире всего два. Хотя с ЗИС-32 к лету вряд ли успеем. На поиск и приобретение полностью оригинальных частей и механизмов уходит очень много сил и времени. Их ведь в магазине не купишь.

Кстати

Можно встретить утверждение, что трофейные тракторы СТЗ-5 служили в вермахте под названием Gepanzerter Artillerie Schlepper 601(r). Скорее всего, это ошибка. Поскольку такое же обозначение приписывают и тягачу "Комсомолец". В переводе с немецкого Gepanzerter Artillerie Schlepper - это "Бронированный артиллерийский тягач". Но если на Т-20 "Комсомолец" экипаж был защищен от пуль бронелистами толщиной 7-10 мм. Тогда как на СТЗ-5 никакой брони не было.