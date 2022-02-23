Вручение восьми наград премии "Оскар" не покажут в прямом эфире

Организаторы премии "Оскар" решили в этом году исключить из трансляции вручение наград восьми номинаций. По данным The Hollywood Reporter, эти "Оскары" раздадут за час до начала телетрансляции.

Так, зрители не увидят в онлайне награждение следующих категорий: лучший документальный короткометражный фильм, лучшая анимационная короткометражка, лучший игровой короткометражный фильм, лучший монтаж, лучший грим и прически, лучший звук, саундтрек и работа художника-постановщика. Издание отмечает, что решение принято в связи с заметным падением рейтингов церемонии в последние годы. Вопрос о сокращении числа номинаций в эфире уже обсуждался в предыдущие годы, и теперь организаторы впервые решились на этом.

По традиции большинство зрителей интересуется лишь несколькими номинациями из 23-х. Это лучший фильм, режиссер, актер и актриса, а также исполнители ролей второго плана.

Отмечается, что вручение исключенных из трансляции наград все-таки будет записано отдельно и впоследствии может быть добавлено в передачу.

Напомним, вручение "Оскаров" состоится 27 марта. Ведущими станут Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл. В этом году организаторы решили ввести специальную номинацию - фильм, который выберут пользователи Twitter.

Список всех номинаций премии этого года - по ссылке.