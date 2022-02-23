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Вышел трейлер ремейка "Человека, который упал на Землю" с неграми

Новости
    23.02.2022, 13:25
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ SHOWTIME Фото: youtube.com/ SHOWTIME
Фото: youtube.com/ SHOWTIME

Сервис SHOWTIME представил на своем YouTube-канале первый трейлер горемычного сериала-ремейка фантастической драмы "Человек, который упал на Землю" (The Man Who Fell to Earth). Каст в перелицовке - как сейчас водится. (Начали мы уже к этому привыкать и пытаться смириться? Нет.)

В основе опуса - культовая лента 1976 года Николаса Роуга "Человек, который упал на Землю" с великим Дэвидом Боуи, где он впервые снялся в главной роли, и, соответственно, оригинальный роман американца Уолтера Тевиса (спайка "Мошенник" / "Цвет денег" и хит "Ход королевы" - это тоже его).

Занимаются предприятием Джосс Эгнью ("Полдрак", "Молодой Дракула") и лауреат антипремии "Золотая малина" Алекс Куртцман, рулящий сейчас непрестанно почкующейся вселенной "Звездного пути".

В ролях - Чиветель Эджиофор ("12 лет рабства"), Наоми Харрис ("Пираты Карибского моря"), Джимми Симпсон ("Черное зеркало"), Роб Делании (второй "Дэдпул"), Кларк Питерс ("Планета Ка-Пэкс"), Билл Найи ("Пираты Карибского моря") и Анннель Олалейе ("Тед Лассо").

Премьера шоу, от которого уже сейчас ощутимо с души воротит, - 24 апреля.

К слову, роман The Man Who Fell to Earth был экранизирован еще раз - в 1987-м для телевидения. Та версия известна только знатокам и клиническим энтузиастам.

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