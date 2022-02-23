Новости

Врач объяснила, что нельзя делать после контакта с больным COVID-19 08:16
Медведев вышел во второй круг турнира в Акапулько 08:12
Захарова прокомментировала заявление Борреля о санкциях 07:41
В Роспотребназдоре сообщили об отсутствии "дельтакрона" в России 07:30
Врач Зайцев объяснил, можно ли вылечить горло мороженым 06:56
Посол Антонов: Санкции против РФ ударят по мировым рынкам и гражданам США 06:48
В Луганске прогремел взрыв в районе троллейбусного депо 06:20
Александр Рар назвал "самоубийственными" санкции против "Северного потока-2" 06:00
ЛОР-врач объяснил, что делать с осипшим голосом при "омикроне" 06:00
В Крыму завершили подготовку первого иска к Украине по водной блокаде 05:30
В регионах Дальнего Востока начали подготовку к пожароопасному сезону 05:12
В Шотландии нашли прекрасно сохранившуюся окаменелость птерозавра 05:10
ВСУ обстреляли населенный пункт в ДНР из танка и БМП 05:00
Мадуро выразил поддержку Путину и России после признания ДНР и ЛНР 04:36
Депутат бундестага назвал лицемерием приостановку сертификации "СП-2" 03:50
Посол РФ: Санкции Канады не помешают РФ обеспечивать мир в Донбассе 03:15
На Украине объявлен призыв резервистов для доукомплектации армии 02:20
В Донецке возле телецентра прогремел взрыв 01:54
Владимир Путин назвал обеспечение обороноспособности РФ важнейшей госзадачей 01:25
УНИКС уступил "Монако" в гостевом матче Евролиги 00:44
Украина ожидает продолжения транзита российского газа 00:42
Пчеловоды в США начали использовать новые технологии слежения за ульями 00:17
Клишас прокомментировал заявления Борреля о вечеринках и шоппинге 00:11
Песков прокомментировал новые санкции Запада 22.02.2022
Байден заявил о санкциях после признания Москвой республик Донбасса 22.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
23.02.2022 07:41
Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала заявление Борреля о санкциях

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю на слова о санкциях в связи с признанием ДНР и ЛНР. Ранее он заявил в Twitter, что больше не будет шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе.

Боррель: Нет страны, на которую ЕС потратил больше денег, чем на Украину

Мария Захарова обратилась к Боррелю в Telegram-канале, подчеркнув, что за время войны в Донбассе, по оценкам ОБСЕ, погибло более 13 тысяч человек. При этом за все эти годы от имени главы евродипломатии не было ни одной публикации со словами поддержки родителей убитых детей, с требованием обеспечить детям безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов.

Как написала Захарова, шопинг и вечеринки - это то, что волнует по-настоящему. Подобное поведение "цивилизованных стран" граничит с потерей человеческого облика, подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал введение Вашингтоном очередных санкций против России в ответ на признание ДНР и ЛНР. По его словам, на протяжении семи лет американцы ничего не сделали, чтобы убедить киевские власти в необходимости выполнения Минских соглашений. Вместо этого Вашингтон поощрял к бездействию и не замечал преступные гонения против русскоязычного населения страны. Посол подчеркнул, что в отношении России санкции не решат ничего. Однако они больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам, а также по США, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен, заключил дипломат.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Международные организации Европейский союз Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Посол Антонов: Санкции против РФ ударят по мировым рынкам и гражданам США
Стенограмма: Путин ответил на вопросы по ситуации вокруг ДНР и ЛНР
Совфед дал согласие на использование ВС РФ за пределами страны
Обращение Президента Российской Федерации - стенограмма
В Роспотребназдоре сообщили об отсутствии "дельтакрона" в России
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД