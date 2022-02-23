Захарова прокомментировала заявление Борреля о санкциях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю на слова о санкциях в связи с признанием ДНР и ЛНР. Ранее он заявил в Twitter, что больше не будет шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе.

Мария Захарова обратилась к Боррелю в Telegram-канале, подчеркнув, что за время войны в Донбассе, по оценкам ОБСЕ, погибло более 13 тысяч человек. При этом за все эти годы от имени главы евродипломатии не было ни одной публикации со словами поддержки родителей убитых детей, с требованием обеспечить детям безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов.

Как написала Захарова, шопинг и вечеринки - это то, что волнует по-настоящему. Подобное поведение "цивилизованных стран" граничит с потерей человеческого облика, подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал введение Вашингтоном очередных санкций против России в ответ на признание ДНР и ЛНР. По его словам, на протяжении семи лет американцы ничего не сделали, чтобы убедить киевские власти в необходимости выполнения Минских соглашений. Вместо этого Вашингтон поощрял к бездействию и не замечал преступные гонения против русскоязычного населения страны. Посол подчеркнул, что в отношении России санкции не решат ничего. Однако они больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам, а также по США, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен, заключил дипломат.