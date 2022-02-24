Белый дом: США ни при каком сценарии не отправят военных на Украину

Президент США Джо Байден не собирается посылать американских военнослужащих на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, у Байдена нет намерений отправлять войска на Украину и нет сценариев, при которых бы он это сделал. "Мы не собираемся воевать с Россией или отправлять войска, чтобы воевать с Россией", - цитирует ТАСС Псаки.

Ранее, выступая с заявлением по ситуации вокруг Украины, Байден сам заявил, что исключает возможность силового давления на Москву, заявив, что "не хочет воевать с Россией". При этом он объявил о введении санкций.

Посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя американские санкции, заявил, что на протяжении семи лет США ничего не сделали, чтобы убедить киевские власти в необходимости выполнения Минских соглашений. Хотя решить проблему или хотя бы подступиться к ней было весьма просто: Белому дому достаточно было заставить официальных представителей Киева сесть за стол переговоров со своими соотечественниками из Донецка и Луганска. Однако США предпочли накачивать киевский режим "оружием" и подталкивать его к войне.