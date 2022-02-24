Цены за проезд по платным трассам вырастут с 25 февраля

С 25 февраля вырастут цены за проезд по платным участкам трасс, находящимся в доверительном управлении "Автодора". Как сообщили в пресс-службе госкомпании, индексация пройдет по уровню инфляции прошлого года.

Так, стоимость проезда по трассе М-4 "Дон" от Москвы до Краснодара вырастет на 6,0%-6,9%. В частности, проезд по 915 километру автодороги для легковушек вырастет на 145-160 рублей.

В свою очередь, проезд по М-3 "Украина" подорожает на 5-10 рублей на каждом из действующих пунктов оплаты (на 15-20 рублей при проезде всего участка протяженностью 70 километров). При проезде по М-11 "Нева" по участку от Солнечногорска до Твери (протяженность - 89 километров) цены вырастут на 30 рублей, от Санкт-Петербурга до Твери - на 140-150 рублей, от Солнечногорска до Санкт-Петербурга - на 170-180 рублей в зависимости от дня недели.

Стоимость проезда по всему платному ЦКАД от М-10 "Россия" до деревни Лисинцево вырастет на 135 рублей. На коротких участках повышение составит 5-15 рублей. "На ЦКАД продолжат действовать каскадные скидки до 40% в зависимости от протяженности выбранного маршрута", - подчеркнули в "Автодоре".

В компании отметили, что все пользователи могут воспользоваться программой лояльности: с ее помощью можно сэкономить до 15% от стоимости проезда. Рассчитать стоимость проезда можно на сайте.

Все собранные при проезде по платным трассам средства направляются на содержание, ремонт и капитальный ремонт федеральных автодорог.

Ранее в "Автодор" сообщили, что в 2021 году было отремонтировано 400 километров автодорог. В основном, работы шли на трассах М-4 "Дон" (протяженность отремонтированных участков - 244 километров) и М-1 "Беларусь" (75,9 километра). Кроме того, "Автодор" принял в эксплуатацию после ремонта 16 мостов и путепроводов общей протяженностью более 1043 погонных метров.

В 2022 году компания планирует отремонтировать более 300 километров дорог. "Автодор" намерен также установить 42 километра барьерного ограждения для разделения транспортных потоков, устроить 39 пешеходных и транспортных светофорных объектов и смонтировать 14,7 километра пешеходного перильного и сетчатого ограждения.