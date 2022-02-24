Фондовый рынок России упал почти на 50 процентов

Российский фондовый рынок 24 февраля сократился в объеме почти вдвое: рублевый индекс МосБиржи в 11.45 мск упал на 45% - ниже 1700 пунктов впервые с февраля 2016 года, долларовый индекс РТС сократился на 50,07%, приблизившись к 600 пунктам.

В лидерах падения акции Сбербанка, "Газпрома", "Лукойла", "Яндекса", некоторые бумаги просели более чем на 50%. На валютном рынке ситуации стабилизировалась после объявления Банка России о валютных интервенциях: доллар торгуется по 86,6 рубля после исторического рекорда в 87,99, за евро дают 97,6 рубля после рекорда в 100.

Распродажи на валютном и фондовом рынках России начались на фоне новостей о проведении военной спецоперации в Донбассе. "Российская газета" следит за развитием событий в режиме реального времени.