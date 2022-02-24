Как проверить платежи за отопление

Квитанции с неожиданно высокими суммами за отопление - иногда в несколько раз больше обычного - получили недавно многие жители. Почему платеж резко увеличился и как проверить начисления, рассказали эксперты.

Изменение сумм, скорее всего, связано с перерасчетом за отопление. Его делают ежегодно в первом квартале. Но только в тех домах, где установлены общедомовые счетчики тепла и при этом плата за отопление каждый месяц начисляется одинаковая. Ежемесячный платеж весь год выставляют по среднемесячному потреблению за предыдущий год (в расчетах учитывается не зима и не отопительный сезон, а именно календарный год - с 1 января по 31 декабря). А потом, в первом квартале, подводят итоги года по показаниям счетчика и делают разовую корректировку - либо начисляют недоплаченную сумму за фактически потраченное тепло, либо учитывают переплату, объясняет директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая.

В домах, где есть общие счетчики, но плату считают по фактическому потреблению тепла ежемесячно (то есть суммы в квитанциях каждый месяц разные, а летом платы за отопление вообще нет), никаких ежегодных перерасчетов не делают - здесь жители в случае морозов сразу же платят больше, "лишние" гигакалории не копятся целый год. Нет перерасчетов и в домах, где вообще нет общих счетчиков - тут платежи рассчитывают по нормативам.

Почему такие суммы?

"Многие жители получили перерасчет с пугающими суммами", - отмечает Вепрецкая. Причины могут быть разные. Прежде всего, это погода. 2020 год был самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений. А весь 2021 год в домах с "равными" платежами начисляли плату, исходя именно из этой погоды. А в Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах февраль 2021-го вошел в двадцатку самых холодных за 131 год. Неудивительно, что потребление тепла в 2021-м, более холодном году, выросло, за что сейчас и предлагается заплатить.

И хотя тарифы на тепло в 2021 году поднялись в среднем всего на 3,1%, потраченных гигакалорий стало больше и платежи выросли.

Кроме того, причинами повышения платы могут стать поломка общедомового прибора учета, отсутствие контроля за его показаниями со стороны Совета дома или управляющей организации, снижение энергоэффективности дома из-за несвоевременного проведения ремонта, плохая подготовка дома к зиме, в том числе неверная настройка оборудования системы теплоснабжения, и банальные ошибки. "Причину повышения платежей за отопление надо проверять индивидуально по каждому дому", - считает Вепрецкая.

Как проверить?

Как проверить, правильно ли сделан перерасчет? Показания общедомового счетчика и суммарный объем тепла, предоставленный во всех жилых и нежилых помещениях, обязательно указываются в ежемесячной "платежке". Это позволяет жителю проверить расчеты объема тепла и стоимости услуги.

Кроме того, житель вправе подать заявление в управляющую организацию, и она обязана в течение трех рабочих дней со дня получения предоставить письменную информацию за интересующие потребителя периоды - о ежемесячном потреблении по показаниям общедомовых счетчиков, о суммарном объеме использованных коммунальных ресурсов во всех помещениях дома, об объемах ресурсов, ушедших на общедомовые нужды. Если возникнет подозрение, что коммунальщики ошиблись в расчетах, можно пожаловаться в Госжилинспекцию.

Где найти деньги?

Максимальной суммы перерасчета не установлено. Но если плата за коммунальную услугу оказалась более чем на 25% выше, чем за тот же месяц прошлого года, то коммунальщики обязаны предоставить жителю рассрочку. В этом случае оплатить услугу нужно внести в течение 12 месяцев равными долями. Но за это придется заплатить проценты. Ставка не может быть выше, чем ставка рефинансирования Центробанка, увеличенная на 3 процентных пункта (то есть сейчас - не выше 12,5%).

Как сэкономить?

Если, судя по показаниям счетчика, платежи верные, жителям стоит задуматься, как уменьшить потребление тепла и, соответственно, платежи в будущем. Снижает его энергоэффективный капремонт, установка автоматической системы погодного регулирования (в теплые дни подача тепла снижается). "Сейчас у собственников многоквартирных домов есть возможность получить субсидию от государства на энергоэффективный капитальный ремонт", - отмечает Вепрецкая.

Контролировать подготовку дома к зиме, ремонт, исправность систем теплоснабжения и счетчиков могут жители-активисты из Совета дома, ТСЖ или ЖСК. "В среднем за счет энергоэффективных мероприятий платеж за отопление можно снизить на 15-40%", - говорит Вепрецкая.

"Большинство регионов в стране используют схему, когда платежи за отопление распределяют на весь календарный год по среднемесячному потреблению тепла, а затем делают сверку. Однако сейчас мы видим, что такой подход вызывает рост социальной напряженности при перерасчете в начале года, - говорит эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. - Больше всего жалоб, например, из Москвы, Оренбурга (рост платежа на 30-40%), Челябинска (на 50%), Воронежа (на 50%), Архангельска (в два раза). Возможно, по итогам прошедшей волны жалоб некоторых губернаторов это подстегнет к переходу к схеме, когда за отопление платят, когда оно есть, а летом только за подогрев горячей воды. Для людей это будет удобнее и понятнее, чем цифры перерасчета. Второй вывод, который можно сделать - тарифообразование в теплоснабжении самое непрозрачное из-за того, что гигакалория рассматривается как единица товара, а не как социальная услуга. Чтобы это исправить, необходимо устанавливать приборы учета тепловой энергии в доме и в квартирах".