Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.02.2022 10:01
Рубрика: Легковые авто

Клиенты получат Porsche в более дорогих версиях "на халяву"

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Porsche. Фото: Пресс-служба Porsche.
Фото: Пресс-служба Porsche.

На днях стало известно, что пожар на судне Felicity Ace, которое перевозило тысячи новых автомобилей концерна Volkswagen и моделей других марок, ликвидирован. Однако в огне пострадало очень много машин, что стало ещё одной причиной задержки поставок клиентам.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Самый популярный способ обмана клиентов на АЗС

Агентство Automotive News сообщает, что один из дилеров Porsche в качестве компенсации за растянувшиеся сроки доставки его Cayenne, сгоревшего в пожаре в Атлантическом океане, предложил автомобиль в комплектации выше, которая стоит дороже заказанной изначально.

Известно, что на борту находились автомобили Lamborghini. Представитель компании в США, куда направлялся корабль Felicity Ace, Андреа Балди сказал, что пока не знает точного ущерба, пока корабль не отбуксируют до точки назначения.

Самая плохая новость, по словам представителя Lamborghini, может заключаться в том, что на борту могли находиться уже снятые с производства суперкары Aventador. Некоторые СМИ предполагают, что, если опасения оправдаются, компании придётся искать способы возобновить производство этой модели. Или найти альтернативу, которая устроит и клиента, и Lamborghini.

Ранее "РГ" рассказывала, что ущерб автопроизводителей в результате пожара на Felicity Ace может составить 401 млн долларов.

#Porsche #Lamborghini