Клиенты получат Porsche в более дорогих версиях "на халяву"

На днях стало известно, что пожар на судне Felicity Ace, которое перевозило тысячи новых автомобилей концерна Volkswagen и моделей других марок, ликвидирован. Однако в огне пострадало очень много машин, что стало ещё одной причиной задержки поставок клиентам.

Агентство Automotive News сообщает, что один из дилеров Porsche в качестве компенсации за растянувшиеся сроки доставки его Cayenne, сгоревшего в пожаре в Атлантическом океане, предложил автомобиль в комплектации выше, которая стоит дороже заказанной изначально.

Известно, что на борту находились автомобили Lamborghini. Представитель компании в США, куда направлялся корабль Felicity Ace, Андреа Балди сказал, что пока не знает точного ущерба, пока корабль не отбуксируют до точки назначения.

Самая плохая новость, по словам представителя Lamborghini, может заключаться в том, что на борту могли находиться уже снятые с производства суперкары Aventador. Некоторые СМИ предполагают, что, если опасения оправдаются, компании придётся искать способы возобновить производство этой модели. Или найти альтернативу, которая устроит и клиента, и Lamborghini.

Ранее "РГ" рассказывала, что ущерб автопроизводителей в результате пожара на Felicity Ace может составить 401 млн долларов.