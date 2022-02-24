Кто с первого марта обязан пройти техосмотр

ГИБДД России в своем Telegram напомнила о новых правилах прохождения техосмотра с 1 марта.

Так, владельцам легковых автомобилей, грузовиков массой до 3,5 т и мотоциклов техосмотр придется проходить только при регистрации после внесения изменений в их конструкцию, а также при оформлении диагностической карты для машин старше четырех лет.

Если прошло 10 и более лет с выпуска, техосмотр придется проходить раз в год. Также раз в 12 месяцев ТО потребуется грузовым машинам массой более 3,5 т, ТС для обучения вождению и авто со специальными световыми и звуковыми сигналами.

Также обязательным техосмотр остается для автобусов, легковых такси, грузовиков и машин, предназначенных для перевозки пассажиров и восемью сидячими местами или более. Такие транспортные средства должны проходить процедуру от одного до двух раз за год.

Отметим, что штраф за управление транспортным средством без диагностической карты увеличится до 2 тысяч рублей. Сейчас административная ответственность за данный вид правонарушения составляет от 500 до 800 рублей.

В ГИБДД отмечают, что автоинспектор может проверить техническое состояние транспортного средства, на которое оформлена диагностическая карта, в случае визуального обнаружения признаков наличия технических неисправностей.

Ранее "РГ" сообщала, что Федеральная антимонопольная служба подготовила проект новой методики расчета предельного размера платы за проведение техосмотра.

ФАС предлагает, в частности, дополнить формулу расчета цен на техосмотр "коэффициентом загрузки операторов техосмотра".

"В числе прочего, он будет зависеть от пропускной способности пункта технического осмотра, количества таких пунктов и количества транспортных средств, зарегистрированных в регионе, которым необходимо пройти техосмотр", - пояснили "РГ" в пресс-службе ведомства.