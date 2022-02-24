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Рубрика: Власть

Небензя: Киев не услышал призывы прекратить провокации против ДНР и ЛНР

Фото: МИД РФ/РИА Новости Фото: МИД РФ/РИА Новости
Фото: МИД РФ/РИА Новости

Сигналы Киеву о необходимости прекращения провокаций против Луганской и Донецкой народных республик не были услышаны. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

Песков: Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь отразить агрессию Киева

"Похоже, что у наших украинских коллег, которых в последнее время активно вооружают и подзуживают ряд государств, не исчезало заблуждение о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса", - цитирует ТАСС выступление Небензи.

По его словам, еще на прошлой неделе была надежда, что Украина одумается, для этого нужен лишь был прямой диалог с Донецком и Луганском. Однако отсутствие таких шагов со стороны Киева, окончательно убедило российскую сторону в том, что нельзя заставлять жителей Донбасса страдать и дальше.

Постпред подчеркнул, что российские власти по-прежнему открыты к диалогу, но допускать новую кровавую бойню в Донбассе не намерены. Корень кризиса вокруг Украины - в действиях самой Украины, которая много лет саботировала свои прямые обязательства по Минскому комплексу мер, отметил Небензя. Он добавил, что Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты.

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Цель операции - защита людей, которые уже 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, РФ никому и ничего не собирается навязывать силой.

Ранее лидеры Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на имя президента РФ Владимира Путина поступили письма-обращения от глав ЛНР и ДНР. Подчеркивалось, что в связи с обострением обстановки и угрозами со стороны Киева граждане вынуждены покидать свои дома, продолжается эвакуация в Россию.

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