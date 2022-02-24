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Рубрика: Власть

Неверов: Решение о военной операции на Украине вынужденное

Текст: Татьяна Замахина

Решение президента РФ Владимира Путина о проведении военной операции на Украине было вынужденным - действия Киева обязывают Россию отреагировать. Об этом журналистам заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"То, что Украину накачивают оружием, инструкторами, создают там военную инфраструктуру НАТО, очевидно направлено против нас, - подчеркнул он. - А ежедневные действия со стороны ВСУ обязывают Россию отреагировать и сделать превентивные шаги".

По словам политика, речь идет не только о помощи попросившим о ней ДНР и ЛНР - это в первую очередь решение вопроса безопасности России и ее граждан.

"Если на сцене висит ружье - оно обязательно выстрелит, и ожидание этого выстрела было бы преступно по отношению к безопасности России", - уверен Неверов.

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в свою очередь высказал мнение, что спецоперация на Донбассе не продлится долго.

"Я не думаю, что это будет долго. В ходе обращения к нации Владимир Путин обратился и к военнослужащим ВСУ, чтобы сложили оружие", - отметил Красов, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, Россия давала Западу шанс обсудить вопросы безопасности путем переговоров, однако эти предложения не были услышаны. "К сожалению, западные страны во главе с США жили в прошлом веке, в однополярном мире", - констатировал парламентарий.

Совфед ранее дал разрешение на использование Вооруженных сил РФ за рубежом. Глава государства в телеобращении к россиянам сообщил, что принято решение о специальной военной операции в отношении Украины. Он пояснил, что ситуация требует решительных мер. Вся ответственность за кровопролитие, подчеркнул Владимир Путин, будет на совести киевского режима. Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие. Он также подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Басурин призвал украинских военных сложить оружие

В Минобороны подчеркнули, что гражданскому населению ничего не угрожает. Согласно заявлению министерства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины.

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