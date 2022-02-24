Новый кроссовер Geely в России будет только полноприводным

Флагманский кроссовер Geely Monjaro в России получит только полный привод. Это следует из Одобрения типа транспортного средства, выданного на эту модель.

Напомним, Monjaro - это "старший" брат кросс-купе Tugella, который уже давно продается в РФ и был признан лучшим китайским автомобилем сезона 2021/2022. Они построены на одной платформе и имеют одинаковую агрегатную базу.

Поэтому ОТТС не открыло никакой тайны: Tugella тоже только с полным приводом. И у обеих моделей предусмотрена безальтернативная связка 2-литрового турбомотора на 238 л.с. и 8-диапазонного "автомата" Aisin. Также Monjaro получил независимые подвески ("Макферсон" и "многорычажку"), электроусилитель руля и дисковые тормоза.

При этом ОТТС раскрыло набор опций будущего флагмана. В нем по умолчанию будет LED-оптика, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, климат-контроль, 8 аудиодинамиков и сочетание 10-дюймовой виртуальной "приборки" и центрального дисплея на 12,3 дюйма.

По заказу такой же монитор получит и пассажир, а щиток увеличится до 12,3 дюйма. В итоге сразу три экрана расположатся на всей ширине передней панели. Из других доступных опций выделим обогрев лобового стекла, беспроводную зарядку, проекционный дисплей, парктроники спереди и сзади, круговой обзор, линзованную LED-оптику и панорамную крышу. Кроме того, предполагается целый ряд систем безопасности и помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, системы предотвращения столкновений и автоматического торможения.

Цены на автомобиль пока не объявлены. Впрочем, говорить о стоимости слишком рано - старт продаж намечен только на второе полугодие. Для понимания: Tugella сейчас продается за 2 769 990 и 2 869 990 рублей в зависимости от оснащения.