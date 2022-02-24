Президент Беларуси оперативно собрал совещание с военными

Оперативное совещание верховного главнокомандующего Беларуси Александра Лукашенко с военными состоится в ближайший час во Дворце Независимости, информирует 24 февраля БЕЛТА.

По сообщению агентства, примерно в 05:00 состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, во время которого Владимир Путин проинформировал своего коллегу о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе.

Ранее российский лидер сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".

Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

В военном ведомстве РФ подчеркнули, что Вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным министерства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. Кроме того, в Министерстве обороны пояснили, что гражданскому населению ничего не угрожает.